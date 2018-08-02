Gaziantep'te Korkutan Yangın

Gaziantep'te Korkutan Yangın

Gaziantep'te korkutan yangınGAZİANTEP - Gaziantep 3 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangın korkuttu.

Gaziantep'te korkutan yangın

GAZİANTEP - Gaziantep 3 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangın korkuttu.
Yangın Gaziantep'in Şahinbey İlçesi İnönü caddesi eski belediye arkasındaki 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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