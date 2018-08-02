Gaziantep'te Korkutan Yangın

Gaziantep'te Korkutan Yangın

Gaziantep’te 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Gaziantep'te Korkutan Yangın

Gaziantep'te 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi'nde eski belediye binası arkasındaki 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri korku dolu anlar yaşanmasına neden olan yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - GAZİANTEP

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