Gaziantep'te korkutan patlama: 7 yaralı

Gaziantep'te beş katlı binada meydana gelen patlama sonrasında dumandan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu



GAZİANTEP - Gaziantep'te beş katlı binada meydana gelen patlama sonrasında dumandan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam 23: 15 sıralarında Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Beş katlı apartmanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında bina içerisine saran dumanlardan korkan vatandaşlar panik halinde evlerini terk etti. Yaşanan panik sırasında dumandan etkilenen 7 kişi vatandaşlar tarafından hastanelere kaldırıldı. Apartman girişinde meydana gelen patlamanın elektrikli bisikletin şarj edildiği sırada veya elektrik panosundan kaynaklanan bir patlama olduğu ileri sürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan itfaiye ekipleri bina girişinde bulunan motosikletin yandığını tespit etti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bina girişinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan motosikletten çıkan dumanların merdiven boşluğundan yükseldiği, patlama sonrası evlerinden kaçmak isteyen vatandaşların ise o sırada dumandan etkilendiği öğrenildi. Yaralanan şahıslar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bina sakinleri apartmanı boşaltırken, ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.