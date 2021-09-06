Gaziantep'te korkutan görüntüler
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Gaziantep'te korkutan görüntüler

Gaziantep'te korkutan görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Vaka sayısının artışa geçtiği Gaziantep'te kent merkezindeki çarşı ve pazarlar doldu taştı.

Vaka sayısının artışa geçtiği Gaziantep'te kent merkezindeki çarşı ve pazarlar doldu taştı. Alışveriş için çarşıya çıkan vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmedi.

Vaka sayısının artışa geçtiği Gaziantep'te sokak ve caddelerdeki görüntüler ürkütüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden dile getirdiği son 1 haftada vaka sayısının artışa geçtiği şehirlerden biri olan Gaziantep'te çarşı ve pazarlardaki kalabalıklar korkutuyor. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı şehirde, vatandaşların büyük çoğunluğu maske zorunluluğuna rağmen maske takmazken kimi vatandaşlar ise maskeyi çene altı ile kollarına taktı.

Bakan Koca uyardı

21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre artışa geçtiği 10 ili açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 il arasında Gaziantep'inde yer aldığını ve nihai çözümün aşı olduğunu dile getirdi. Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" ifadelerine yer vermişti. - GAZİANTEP

Gaziantep'te korkutan görüntüler
Gaziantep'te korkutan görüntüler
Gaziantep'te korkutan görüntüler
Gaziantep'te korkutan görüntüler
Gaziantep'te korkutan görüntüler
Gaziantep'te korkutan görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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