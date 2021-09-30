Gaziantep'te köpeği aracın arkasına bağlayıp koşturan kişiye para cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde aracın arkasına zincirle bağladığı köpeğini kara yolunda koşturan kişiye 2 bin 102 lira idari ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrular Mahallesi'nde bir kişinin köpeğini aracın arkasına bağladıktan sonra koşturduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi tespit eden ekipler, köpeği kurtararak Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Hakkında adli soruşturma başlatılan şüpheliye ise "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 6047 sayılı Karayolları Trafik Kanunu" gereğince 2 bin 102 lira idari ceza verildi.