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Gaziantep'te Koparan4 operasyonu

Gaziantep'te Koparan4 operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 125 adrese düzenlenen Koparan-4 operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 125 adrese düzenlenen Koparan-4 operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri koordinesinde aranması bulunan şahıslara yönelik Koparan-4 operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 125 adrese polis eş zamanlı baskın yaptı. İl genelinde aranan 125 şahıs operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi. - GAZİANTEP

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