Gaziantep'te Konutlara Güneşten Enerji

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali (GES), 2017'den bu yana bin 250 konutun 1 yıllık elektriğini karşılayacak üretimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şehirleri arasında olan Gaziantep'in tarım ve sanayi kenti kimliği doğrultusunda enerji giderlerinde yaşanan artışı göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, enerji üretimini, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etme kararı aldı.

Bu kapsamda 2015 yılında yapımına karar verilen 1 MW'lik Bağlarbaşı Güneş Enerji Santralinin, 18 Ağustos 2016 tarihinde inşaatına başlandı ve 2017 yılında yapım işi tamamlanarak devreye alındı.

Santralin devreye alınmasından bu yana 2 milyon 943 bin 644 kilovat saat elektrik üretildi ve bu rakam bin 250 konutun 1 yıllık tükettiği elektriğe eşdeğer oldu.

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Kaynak: AA