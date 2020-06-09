Gaziantep'te komşuların kuş kavgasında kan aktı: 2 yaralı
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Gaziantep'te komşuların kuş kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Gaziantep'te komşuların kuş kavgasında kan aktı: 2 yaralı -Ailelerin de karıştığı kavganın büyümesi üzerine polis mahallede geniş güvenlik tedbirleri aldı Gaziantep'te komşuları ile kuş nedeniyle tartışan iki kardeş bıçakla yaralandı.

09.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:39

Gaziantep'te komşuların kuş kavgasında kan aktı: 2 yaralı

-Ailelerin de karıştığı kavganın büyümesi üzerine polis mahallede geniş güvenlik tedbirleri aldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te komşuları ile kuş nedeniyle tartışan iki kardeş bıçakla yaralandı. Ailerin de karıştığı kavga nedeniyle polis, mahallede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in nizip ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Ceylan sokakta yaşayan H.K ve M.K isimli iki kardeş ile komşuları M.S ve İ.S arasında kuş uçurtma konusunda tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise H.K. ve M.K isimli kardeşler, bıçakla yaralandı. İki kardeş çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülerken, olay yerine gelin polis ekipleri ise araya girerek her tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, gerginliğin hakim olduğu mahallede ve hastane geniş güvenlik tedbirleri alarak, kavganın daha da büyümesini engelledi.

Ekipler, iki kardeşi yaralayan M.S ve İ.S isimli şahısları gözaltına alırken, yaralı kardeşlerin ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Gaziantep'te komşuların kuş kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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