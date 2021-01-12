Gaziantep'te koltuk değneği içinde uyuşturucu ele geçirildi
12.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:08
Gaziantep'te koltuk değneği içinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildiŞahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Emeksiz Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Gaziantep'te koltuk değneği içinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Emeksiz Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, koltuk değneği içerisine saklanmış bir miktar uyuşturucu buldu.
Olayla ilgili E.V. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz