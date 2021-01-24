Gaziantep'te köklü içme suyu isale hattı çalışmaları tamamlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevcut içme suyu projesine entegre olacak cazibe ile kaynak suyu kalitesindeki suyu İslahiye merkeze ulaştıracak "Köklü İsale Hattı" çalışması tamamlandı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü (GASKİ) tarafından Köklü Mahallesinde 2018 yılında yapımına başlanan "Köklü içme suyu isale hattı ve regulatörü" çalışmaları kapsamında içme suyu isale hattı tamamlandı.

Proje kapsamında elektrik üretimine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, eldeki su imkanlarının ve kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla kendi cazibesiyle su akışı mevcut olan ve elektrik üretiminin de planlandığı çalışmalarla içme suyunun merkezi depoya ulaşmasının sağlandığını belirtti.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Vural, "Kendi cazibesiyle yayladan gelen suyla ilçenin içme suyu ihtiyacının üçte ikisini sıfır enerji maliyetiyle vatandaşa ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan elektrik kesintisi yaşandığında dahi suların akışının devam edeceği çalışmalarla yer altına döşenen 12 bin metre polietilen borularla kaynak suları su deposuna taşınması sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek