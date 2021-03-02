Gaziantep'te "Kobani" olaylarına ilişkin 7 sanığa verilen müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı

HDP Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) çağrısının ardından terör örgütü PKK/KCK yandaşlarının 6-8 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle Gaziantep'te gerçekleştirdiği ve 5 kişinin öldüğü olaylara ilişkin davada 7 sanığa verilen müebbet ile çeşitli suçlardan 3 yıl 6 ay 14'er gün hapis...

HDP Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) çağrısının ardından terör örgütü PKK/KCK yandaşlarının 6-8 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle Gaziantep'te gerçekleştirdiği ve 5 kişinin öldüğü olaylara ilişkin davada 7 sanığa verilen müebbet ile çeşitli suçlardan 3 yıl 6 ay 14'er gün hapis cezasının gerekçesinde, terör örgütünün yöre halkının hassasiyetlerini fırsata çevirmeye çalıştığı belirtildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesince 7 sanığa verilen "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet ve 3 ayrı suçtan toplam 3 yıl 6 ay 14'er gün hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı.

Kararda, mütalaa, tanık, gizli tanık ve sanık savunmaları ile elde edilen deliller ve terör örgütü hakkında bilgiler yer aldı.

Bölücü terör örgütünün, örgüt elebaşının yakalanmasından sonra "serhildan (başkaldırı)" olarak adlandırdığı halk ayaklanması tarzı eylemleri benimsediği ve fırsat buldukça kamu bina ve araçlarını tahrip etme, molotofkokteyli atma, güvenlik güçlerine karşı koyma, yakma ve yıkma eylemlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması YPG ile DEAŞ arasında Aynularab (Kobani) olarak adlandırılan bölgede yaşanan çatışmaları protesto etmek, örgüt mensuplarına destek olmak amacıyla örgütün merkezi düzeyde, ülke genelinde "serhildan" tarzı sokak eylemleri düzenlenmesi yönünde karar aldığı aktarıldı.

Örgüt elebaşları ile HDP MYK'nin bu yöndeki çağrılarının, örgüte müzahir sitelerde yer aldığı ifade edilen kararda, Diyarbakır'da başlayan şiddet olaylarının ardından Gaziantep'te de belirli mahallelerde güvenlik güçlerine yönelik yasa dışı eylemlerin baş gösterdiği belirtildi.

Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Diyarbakır'da olduğu gibi Gaziantep'te de başlayan ve genele yönelik gerçekleşen şiddet eylemlerinin asıl amacı, DEAŞ terör örgütüne yönelik yöresel halkta ve kamuoyunda oluşan tepki ve nefretin, PKK/KCK'nın kendi hedefleri kapsamında fırsata çevirerek kitleleri etkilemek suretiyle halkı DEAŞ'a karşı savaşma görüntüsü altında devlete yönelik direniş ve isyana teşvik etmektir."

Sanıkların, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem çağrısıyla hareket ettiği bildirilen kararda, "Sanıkların devlete yönelik direniş ve isyana teşvik amacıyla polisle çatışırken maktullerin ölümüne dolaylı yoldan sebebiyet vermeleri amaç suçu işlemeye elverişli vahamet arz eder nitelikteki eylemlerden olup TCK'nın 302/1. maddesine uygun suçu oluşturduğu anlaşılmakla, sanıklar Ayhan İmam, İbrahim, Mehmet, Muhittin Işık, Mehmet Caymaz ve İzzet Nas'ın ayrı ayrı mahkumiyetlerine karar verilmiştir." denildi.

Olay

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü PKK/KCK yandaşlarının 6-8 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle Gaziantep'te gerçekleştirdiği eylemlerde 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü polis 42 kişi yaralanmıştı.

Ayrıca aralarında polis merkezinin de bulunduğu 12 kamu binası, 5 okul, 5 ev, 44 iş yeri ve 77 araca yaklaşık 1 milyon liralık zarar verildiği tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan