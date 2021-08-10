Gaziantep'te "Kobani" bahanesiyle yapılan eylemlere ilişkin verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te "Kobani" bahanesiyle yapılan eylemlere ilişkin verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı

Gaziantep'te 'Kobani' bahanesiyle yapılan eylemlere ilişkin verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla bir kişinin öldürülmesi ve bazı sokak eylemleri gerçekleştirilmesiyle ilgili davada, 6 sanığın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yaşından küçük 3 sanığın 48'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla bir kişinin öldürülmesi ve bazı sokak eylemleri gerçekleştirilmesiyle ilgili davada, 6 sanığın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yaşından küçük 3 sanığın 48'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 111 sayfalık gerekçeli kararda, terör örgütü ve "Kobani" olayları hakkında bilgi, iddianame, sanık savunmaları ve TAPE kayıtları ve deliller yer aldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Aynularab (Kobani) bahanesiyle eylem çağrısında bulunmasının ardından Gaziantep'te örgütün gençlik yapılanması içerisinde yer alan örgüt mensuplarının sokak eylemlerini organize ettikleri, el yapımı patlayıcı maddelerle korku, kaygı ve panik yaratacak eylemler yaptıkları hatırlatıldı.

Yapılan teknik takip sürecinde, sanıkların örgütten aldıkları talimat doğrultusunda silahlı eylemde bulunmak için aralarında plan yaptıkları, bu plana göre aralarında iş bölümü yaptıkları ifade edilen kararda, sanık Cemal'in suç işlemekten vazgeçme imkanı ve zamanı bulunurken alınan karar, yapılan plan ve kendisine tevdi edilen görev doğrultusunda amaçlanan eylemi gerçekleştirme konusunda sebat ettiği aktarıldı.

Örgüt mensuplarının işledikleri suçlarla amaçlarının kamu düzenini bozmak, toplumda kargaşa yaratmak, toplumun şiddet yoluyla siyasallaşması ve kutuplaşmasının yolunu açmak olduğu ifade edilen kararda, "Faillerin işlediği araç fiillerle devlet otoritesinin, ülkesinde yaşayan halkın güvenliğini koruma görevini gerçekleştiremediği, zayıfladığı ve işlerliğini yitirdiği imajını yaratmaya çalışarak devlete olan güveni sarsma neticesinin amaçlandığı, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğüne, birlikte ve kardeşçe, huzurlu, umutlu yaşama iradesine yapılmış saldırı niteliğinde olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, suçun işleniş biçimi, kullanılan araçlar, konusunun önem ve değerini, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı ve faillerin güttüğü amaç ve saik hususları dikkate alınarak cezanın üst haddede bırakılması gerektiği kaydedildi.

Karar

Mahkeme heyeti, 16 sanığın yargılandığı davanın 3 Haziran'da görülen karar duruşmasında, sanıklar Cemal Ö, Ahmet G, Ramazan A, Azad İ, Ömer T. ve Murat A'ya, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve maktul Şahin Gökdemir'e yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, aynı suçlardan M.A, A.T. ve Y.İ'ye 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle 48'er yıl hapis cezası vermişti.

Sanık Cemal Ö'ye ayrıca bir kişinin yaralanmasına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezası veren heyet, sanık Bayram A'ya "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vermiş, diğer 6 sanığın ise üzerlerine atılı suçlardan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi
İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi
Son dakika haberleri | Mardin'de elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Mardin'de elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem: TSK, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi
Son dakika gündem: TSK, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Bülent Turan İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Hakan Reçber Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te "Kobani" bahanesiyle yapılan eylemlere ilişkin verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:22:53. #1.14#

title