Gaziantep'te klonlama cihazı ele geçirildi
28.10.2020 12:49 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:52
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince klonlama cihazı ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince klonlama cihazı ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ve Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde yaptıkları aramada, IMEI klonlama cihazı ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu