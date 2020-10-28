Gaziantep'te klonlama cihazı ele geçirildi
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Gaziantep'te klonlama cihazı ele geçirildi

28.10.2020 12:49 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:52
Gaziantep'te klonlama cihazı ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince klonlama cihazı ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince klonlama cihazı ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ve Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde yaptıkları aramada, IMEI klonlama cihazı ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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