GAZİANTEP - Klima hırsızlığı güvenlik kamerasında
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GAZİANTEP - Klima hırsızlığı güvenlik kamerasında

30.11.2020 19:47 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:35

Gaziantep'te bir iş yerinin klimasının dış ünitesini çaldıkları güvenlik kamerasınca tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bir iş yerinin klimasının dış ünitesini çaldıkları güvenlik kamerasınca tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesi'nde bir iş yerine ait klimanın dış ünitesini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği iki zanlıyı yakaladı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki zanlının klimayı söküp karton toplama aracına yükledikleri anlar yer alıyor.

GAZİANTEP - Klima hırsızlığı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Klima hırsızlığı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Klima hırsızlığı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Klima hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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