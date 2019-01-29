Gaziantep'te, klima hırsızları tutuklandı

Gaziantep'te, girdikleri bir apartman dairesinden 2 adet klima çalan 2 kişi tutuklandı.

Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden 2 adet klima çalınmasının ardından harekete geçen polis, apartmanı gören bir güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Görüntülerden 2 şüphelinin otomobille geldikleri, 2 adet klimayı çalıp aynı otomobille kaçtıkları belirlendi. Böylelikle önce otomobilin plakasını ardından da sürücünün kimliğini tespit edildi. Polis, düzenlenen operasyonla M.K. ve B.Ç.'yi adreslerinde yakaladı. Şüphelilerin adresinde klimalar ile bazı çalıntı eşyalar bulundu. Klimalar sahibine teslim edilirken, M.K. ve B.Ç. sevk edildikleri adliyede 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA