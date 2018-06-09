Gaziantep'te Kkka Hastalığı Şüphesi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir asker Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir asker Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı Şehit Alpay Başaran Kışlası'nda vatani görevini yapan M.Ç. kene ısırması sonucu rahatsızlandı.
KKKA hastalığı şüphesiyle İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.