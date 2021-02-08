Gaziantep'te kızına hakaret eden kişiyi öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Gaziantep'te kızına hakaret eden kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İsmail K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Sanık İsmail K, öldürme kastının olmadığını, maktulün kızına ve kendilerine rahat vermediğini, ağır ifadelerinin yer aldığı mesajların dosyada da bulunduğunu belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, İsmail K'ye "kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim uygulayıp 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 14 Nisan 2020'de İsmail K. tarafından bıçaklanan Servet K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan