Gaziantep'te kızına hakaret eden kişiyi öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te kızına hakaret eden kişiyi öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

08.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:12
Gaziantep'te kızına hakaret eden kişiyi öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Gaziantep'te kızına hakaret eden kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te kızına hakaret eden kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İsmail K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Sanık İsmail K, öldürme kastının olmadığını, maktulün kızına ve kendilerine rahat vermediğini, ağır ifadelerinin yer aldığı mesajların dosyada da bulunduğunu belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, İsmail K'ye "kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim uygulayıp 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 14 Nisan 2020'de İsmail K. tarafından bıçaklanan Servet K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Özgür Özel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hüner Coşkuner Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Arda Turan Hakan Kutlu Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te kızına hakaret eden kişiyi öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 11:22:46. #1.16#
title