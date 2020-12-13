Gaziantep'te "kızıl geyik envanter çalışması"

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki kızıl geyik envanter çalışmalarını sürdürüyor.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde "Kızıl Geyik (Cervus Elaphus) Salım Sahası"ndaki çalışmalarına devam eden ekipler, araziye kurdukları fotokapan ve kendi çektikleri görsellerle kızıl geyikle ilgili bilgi topluyor.

Bilgileri kayda alan ekipler, sahadaki kızıl geyik sayısı, yaş ve cinsiyet yapısının belirlenmesi hedefleniyor.

Çalışmaların sonucunda kızıl geyik ile ilgili bilgilerin kamuoyuna açıklanacağa öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek