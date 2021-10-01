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GAZİANTEP'TE KİTAP FUARI AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te Şahinbey Belediyesi tarafından 'Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır' sloganıyla kitap fuarı düzenlendi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te Şahinbey Belediyesi tarafından ' Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır' sloganıyla kitap fuarı düzenlendi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde bugün başlayan bölgenin en kapsamlı kitap fuarında 105 yayın evi ve 28 seçkin yazarı, vatandaşlarla buluştu. Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı başta olmak üzere Hayati İnanç, Mehmet Görmez gibi yazarlarında katıldığı fuarda, imza günleri ve söyleşileri de yer alacak.

Açılış programına; Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin tepe, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, kurum müdürleri, yazarlar ve öğrenciler katıldı.

Fuarda konuşan İlber Ortaylı, kitap yayıncılığının Türkiye'de problemleri olan bir sektör olduğunu söyleyerek fuarlarının bu anlamda faydalı olduğunu ifade etti.

Ortaylı,"Kitap organizasyonlarını ancak belediyeler organize edebilir.Bu organizasyonlar olmazsa içerideki özellikle öğrenci kardeşlerimiz gelişemezler. İdareciler, kültür adamları kültüre açık olmalıdır. Ümit ediyorum ki burası da iyi olacak çünkü bu şehirde üniversiteler var. Çok entresan bir bölge burası çevrede kazı üstüne kazı yapılıyor. Sürekli yeni buluntular bulunuyor. O yüzden burası kültürel anlamda zengin bir kent" diye konuştu.

Fuarın 9 gün boyunca açık olacağı bildirildi.

GAZİANTEP'TE KİTAP FUARI AÇILDI

GAZİANTEP'TE KİTAP FUARI AÇILDI

GAZİANTEP'TE KİTAP FUARI AÇILDI

GAZİANTEP'TE KİTAP FUARI AÇILDI
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Haber: GAZİANTEP'TE KİTAP FUARI AÇILDI - Haberler
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