Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 5 bin 175 kişiye ceza
GAZİANTEP'te, 4 günlük kısıtlamanın ilk 2 gününde sokağa çıkan 5 bin 175 kişiye idari para cezası kesildi.
25.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:36
GAZİANTEP'te, 4 günlük kısıtlamanın ilk 2 gününde sokağa çıkan 5 bin 175 kişiye idari para cezası kesildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler yapıldığı vurgulandı. 2 günlük süreçte yapılan denetimlerde, kuralları ihlal ederek muaf olmadığı halde dışarı çıkan 5 bin 175 kişi ile genelgeye rağmen iş yerini açan 24 kişiye idari para cezası kesildiği belirtildi.
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Kaynak: DHA