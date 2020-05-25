Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 5 bin 175 kişiye ceza GAZİANTEP'te, 4 günlük kısıtlamanın ilk 2 gününde sokağa çıkan 5 bin 175 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, 4 günlük kısıtlamanın ilk 2 gününde sokağa çıkan 5 bin 175 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler yapıldığı vurgulandı. 2 günlük süreçte yapılan denetimlerde, kuralları ihlal ederek muaf olmadığı halde dışarı çıkan 5 bin 175 kişi ile genelgeye rağmen iş yerini açan 24 kişiye idari para cezası kesildiği belirtildi.

Kaynak: DHA