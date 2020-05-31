Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 1904 kişiye ceza GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1904 kişiye idari para cezası uygulandı.

GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1904 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yapılan denetimlerde dışarı çıkarak kural ihlali yapan 1904 kişiye cezai işlem uygulandı. Açık olan 8 işyerine de kuralları ihlalden cezai işlem uygulanan kentte denetimler bugün de devam ediyor.

Kaynak: DHA