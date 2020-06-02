Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 1431 kişiye ceza
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Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 1431 kişiye ceza

GAZİANTEP'te, normalleşme planının ilk günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan 1431 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 1431 kişiye ceza
02.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:08

GAZİANTEP'te, normalleşme planının ilk günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan 1431 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme planının ilk gününde de denetimler yapıldığı vurgulandı. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 yaşından küçük 163, 65 yaşından büyük 1 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 1267 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Denetimlerde ayrıca kontrol edilen 305 iş yerinden 1'i ile ilgili yasal işlem yapıldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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