Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 1431 kişiye ceza GAZİANTEP'te, normalleşme planının ilk günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan 1431 kişiye ceza kesildi.

GAZİANTEP'te, normalleşme planının ilk günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan 1431 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme planının ilk gününde de denetimler yapıldığı vurgulandı. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 yaşından küçük 163, 65 yaşından büyük 1 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 1267 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Denetimlerde ayrıca kontrol edilen 305 iş yerinden 1'i ile ilgili yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA