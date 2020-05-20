Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 930 kişiye ceza GAZİANTEP'te, 4 günlük kısıtlamada sokağa çıktığı belirlenen 11 bin 930 kişi ile genelgeye rağmen iş yerini açan 37 kişiye para cezası uygulandı.

GAZİANTEP'te, 4 günlük kısıtlamada sokağa çıktığı belirlenen 11 bin 930 kişi ile genelgeye rağmen iş yerini açan 37 kişiye para cezası uygulandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince denetimler yapıldığı belirtildi. Denetimlerde, kuralları ihlal ederek, muaf olmadığı halde dışarı çıkan 11 bin 930 kişi ile genelgeye rağmen iş yerini açan 37 kişiye idari para cezası kesildiği belirtildi.

Kaynak: DHA