Gaziantep'te kısıtlamaya ve sosyal mesafeye uymayan 2 bin 23 kişiye ceza Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına aykırı davrandığı gerekçesiyle son 24 saatte 2 bin 23 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına aykırı davrandığı gerekçesiyle son 24 saatte 2 bin 23 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda son 24 saatte 20 yaş altındaki 796 ile 65 yaş üstündeki 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına, bin 220 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Ayrıca denetlenen 638 iş yerinden 19'una da kurallara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA