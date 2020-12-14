Gaziantep'te kısıtlamanın son gününde sürücülere ceza yağdı
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Gaziantep'te kısıtlamanın son gününde sürücülere ceza yağdı

14.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:09
Gaziantep'te kısıtlamanın son gününde sürücülere ceza yağdı

Korona virüs tedbirleri gereği dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziantep'te denetim yapan trafik ekipleri, 170 sürücüye cezai işlem uygularken 68 aracı trafikten men etti.

Korona virüs tedbirleri gereği dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziantep'te denetim yapan trafik ekipleri, 170 sürücüye cezai işlem uygularken 68 aracı trafikten men etti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son 24 saatinde kent merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarına kurduğu kontrol noktalarında 2 bin 308 aracı denetledi. Denetimlerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 3 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 31 sürücüye hız ihlalinden,8 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 10 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 108 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 170 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

Ayrıca denetimlerde 68 aracın trafikten men edildiği 3 sürücü belgesine ise el konulduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te kısıtlamanın son gününde sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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