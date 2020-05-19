Gaziantep'te kısıtlamanın son gününde de caddeler boş
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Gaziantep'te kısıtlamanın son gününde de caddeler boş

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te, kısıtlamanın son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Gaziantep'te kısıtlamanın son gününde de caddeler boş
19.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:13

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te, kısıtlamanın son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16-17-18 ve 19 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 15 il arasında yer alan Gaziantep'te kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim oldu. Kentte kısıtlama olmayan günlerde yoğunluğun yaşandığı Gaziantep Kalesi çevresi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Karagöz Caddesi, Gazimuhtarpaşa Bulvarı ve Gaziler Caddesi gibi pek çok işlek nokta bomboş görüntüsüyle dikkat çekti. Hafta içi günün hemen her saati vatandaşların akınına uğrayan bu noktalarda, kısıtlama nedeniyle sadece kuş cıvıltıları duyuluyor. Sıcak havanın da etkisiyle kimsenin bulunmadığı cadde ve sokaklarda, sadece dışarı çıkma izni olan görevliler ile çalışma yapan belediye ekipleri bulunuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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