Gaziantep'te kısıtlamanın ardından sokaklar boşaldı - Antep Kalesi Antep Kalesi'nin drone ile çekilen akşam görüntüsü GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydan ve sokaklar boş kaldı.

Antep Kalesi'nin drone ile çekilen akşam görüntüsü GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydan ve sokaklar boş kaldı. Gaziantep'te Kale çevresinin boş olduğu gözlendi.

Kaynak: AA