Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği
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Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği

06.02.2021 12:40 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:44
Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği

GAZİANTEP'te cadde, sokak ve meydanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

GAZİANTEP'te cadde, sokak ve meydanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü kentin işlek cadde, meydan ve duraklarında sessizlik hakim oldu. Şehrin belirli noktalarında polis ekipleri, kısıtlama gerekçesiyle trafikte seyir halindeki araçları durdurarak, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmadığı halde trafikte olan kişilere ise idari para cezası uygulandı.


Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te, kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

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