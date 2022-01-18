Gaziantep'te kış lastiği takmayan 58 sürücüye ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te kış lastiği takmayan 58 sürücüye ceza

Gaziantep'te kış lastiği takmayan 58 sürücüye ceza
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te kış lastiği takmayan 58 sürücüye ceza kesildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kış lastiği takmayan 58 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

Bu kapsama denetimi yapılan 1345 araçtan 58'nin sürücüsüne kış lastiği takmadığı nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Gaziantep'te okullara kar tatili

Gaziantep'te okullara kar tatili
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Trafik Denetleme, Gaziantep, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title