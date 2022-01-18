Gaziantep'te kış lastiği takmayan 58 sürücüye ceza
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te kış lastiği takmayan 58 sürücüye ceza kesildi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kış lastiği takmayan 58 sürücüye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.
Bu kapsama denetimi yapılan 1345 araçtan 58'nin sürücüsüne kış lastiği takmadığı nedeniyle cezai işlem yapıldı.
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri