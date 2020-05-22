Gaziantep'te kırsal mahallelere seyahat yasaklandı GAZİANTEP Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 9 ilçedeki kırsal mahallelere giriş ve çıkışların 5 gün süre ile yasaklandığını duyurdu.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 9 ilçedeki kırsal mahallelere giriş ve çıkışların 5 gün süre ile yasaklandığını duyurdu.

Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Vali Gül, alınan kararlarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kırsal mahallelere 5 günlük seyahat kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Duyuruda, "22-26 Mayıs tarihlerinde kırsal mahallelere (köylere) gidiş geliş yasaklanmıştır. Muhtarlar bilgi verme konusunda sorumlu olup, kolluk kuvvetleri tarafından yollarda ve mahallelerde kontroller yapılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA