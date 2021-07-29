GAZİANTEP - Kırsal mahallelerde aşı çalışmaları sürüyor
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GAZİANTEP - Kırsal mahallelerde aşı çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağlık çalışanları, kırsal mahalleleri dolaşarak 18 yaş üstü kişilerin Kovid-19 aşılarını yapıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağlık çalışanları, kırsal mahalleleri dolaşarak 18 yaş üstü kişilerin Kovid-19 aşılarını yapıyor.

İslahiye'de tip koronavirüs ile mücadele kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mobil Sağlık ekiplerince ilçeye bağlı 51 kırsal mahallede yerinde aşı çalışmaları başlatıldı.

Yolbaşı ve Şerikanlı mahallelerinde başlatılan çalışmalar gün içinde toplamda 8 mahallede tamamlandıktan sonra yapılan planlama dahilinde haftalık olarak diğer mahallelerde sürdürülecek.

Yolbaşı Mahallesi Şehitler İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde konuşlanan mobil aşı ekipleri, mahalle camisinde yapılan anonsların ardından mahalle sakinlerine yerinde aşı olma imkanı sundu.

Şerikanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Demirel, yetkililere sunulan hizmetten, mahalle halkına ise gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

İslahiye'de bugüne kadar birinci ve ikinci doz 44 bin 378 kişinin aşılandığı belirtildi.

Aşılama oranının birinci doz aşıda yüzde 63,42, ikinci doz aşıda ise yüzde 31,11 olduğu, yerinde aşı uygulamasıyla daha fazla kişinin aşılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

GAZİANTEP - Kırsal mahallelerde aşı çalışmaları sürüyor
GAZİANTEP - Kırsal mahallelerde aşı çalışmaları sürüyor
GAZİANTEP - Kırsal mahallelerde aşı çalışmaları sürüyor
GAZİANTEP - Kırsal mahallelerde aşı çalışmaları sürüyor
GAZİANTEP - Kırsal mahallelerde aşı çalışmaları sürüyor
GAZİANTEP - Kırsal mahallelerde aşı çalışmaları sürüyor
GAZİANTEP - Kırsal mahallelerde aşı çalışmaları sürüyor
GAZİANTEP - Kırsal mahallelerde aşı çalışmaları sürüyor
GAZİANTEP - Kırsal mahallelerde aşı çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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