28.08.2019 15:26

Gaziantep'te kırmızıbiber hasadı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olan salçalık ve pul biber olarak işlenen kırmızıbiberin hasadına başlandı.

Gastronomi şehri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 12 bin dekarlık alana ekilen kırmızıbiberin, Şanlıurfa'dan gelen yevmiyeci gruplar tarafından hasadına başlandı. Çiftçinin 5 aylık bir yetiştirme sürecinden sonra yetişerek hasada gelen biberler, toplanarak kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan biberler satışa hazır hale getirilerek çuvallanıp fabrikalara satılıyor ve çeşidine göre işlenerek sofralara hazır hale getiriliyor.

Çiftçilik yapan Mehmet Ali Keskin, "30 yıldan bu yana biber ekiyorum ve hasat ediyorum bu sene mahsulün pek iyi değil inşallah belirlenen fiyattan memnun kalırız hasadımız başladı hasadımızı yapıyoruz kurutuyoruz en iyi şekilde satmaya çalışacağız ameleler çalışıyor hasadımız bitmek üzere inşallah bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse de "Bölgemizde 12 bir dekarlık alana biber ekimi yapılmaktadır. Burada tek çeşit biber yetiştiriliyor. Yetiştirilen biberler salça veya pul biber olarak işlenerek önümüze geliyor. Fiyat olarak 7-10 gün arasında belli olacağını çiftçimizi mağdur etmeyecek derecede bir ücret belirleyeceğimizi söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: İHA