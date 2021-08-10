Gaziantep'te kırmızı biber hasada başladı
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Gaziantep'te kırmızı biber hasada başladı

Gaziantep'te kırmızı biber hasada başladı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 'kırmızı altın' olarak adlandırılan biber hasadına başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 'kırmızı altın' olarak adlandırılan biber hasadına başlandı. Aşırı sıcaktan etkilenen üründe bu yıl rekoltenin toplam 50 bin ton olması bekleniyor.

İslahiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan ve yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biber hasadı başladı. İlçenin Yeşilova, Akınyolu, Karakaya, Yelliburun, Yesemek, Elbistanhöyüğü, Şahmaran, Örtülü, Ortaklı ve Çubuk mahallelerinde 20 bin dekar alanda ekimi yapılan kırmızı biberde bu yıl 35 bin ton, Nurdağı ilçesinin Gözlühüyük, Sayburun, Toplamalar, İncegedik, Gedikli, Mesthüyük mahallelerinde ise 12 bin dekar alanda 15 bin ton rekolte hedefleniyor. Sıcaklar nedeniyle rekoltenin düştüğü kırmızı biberde fiyatların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Hasadının ardından ilçedeki tesislerde işlenerek toz ve pul biber haline getirilen biberler, iç piyasanın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.Aşırı sıcakların kırmızı biberdeki rekoltenin düşmesine neden olduğunu ifade eden İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Bölgemizin önemli ürünlerinden olan ve kırmızı altın olarak adlandırdığımız İslahiye biberinin hasadına başlandı. İlçemizde yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi yapılan biberde havaların mevsimin üzerinde aşırı sıcak gitmesi olumsuz etki yaratırken, verimde ciddi kayıplar yaşanmasıyla bu yıl 35 bin ton rekolte bekleniyor. Fiyat ile ilgili belirsizlik var. Çiftçimizin mağdur edilmemesi için sanayicilerden bir an önce fiyat açıklamaları ve fiyatların ise yaş biberde 4 TL, doğal kurutulmuş 20 TL, çöpü çekilmiş parçalanarak kurutulmuş biberin ise 25 TL olarak belirlenmesi ile üretici alın terinin karşılığını almış olacaktır" dedi.


Gaziantep'te kırmızı biber hasada başladı
Gaziantep'te kırmızı biber hasada başladı
Gaziantep'te kırmızı biber hasada başladı
Gaziantep'te kırmızı biber hasada başladı
Gaziantep'te kırmızı biber hasada başladı
Gaziantep'te kırmızı biber hasada başladı
Gaziantep'te kırmızı biber hasada başladı
Gaziantep'te kırmızı biber hasada başladı
Gaziantep'te kırmızı biber hasada başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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