GAZİANTEP'TE, KİRAZ HASADI BAŞLADI
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GAZİANTEP'TE, KİRAZ HASADI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 330 dekarda üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 330 dekarda üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı.

Amanos dağlarının eteklerinde bulunan, İdilli, Hasanlök, Koççağız, Köklü, Kabaklar, Tandır ve Kayabaşı mahallelerindeki 330 dekarlık alanda kiraz hasadı başladı. Bu yıl yeterli yağışın olmaması ve aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 25 rekolte kaybı yaşandığını anlatan üreticilerden Hüseyin Durmaz, Aramizde ekili 850 ağaçta kiraz hasadına başladık. Yeterli yağış olmaması ve aşırı sıcaklardan kaynaklı yüzde 25 rekolte kaybı var. Yayla bölgesinde olmamız nedeniyle kirazımız dayanıklı ve lezzetlidir dedi.

GAZİANTEP'TE, KİRAZ HASADI BAŞLADI
GAZİANTEP'TE, KİRAZ HASADI BAŞLADI
GAZİANTEP'TE, KİRAZ HASADI BAŞLADI
GAZİANTEP'TE, KİRAZ HASADI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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