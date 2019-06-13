Gaziantep'te kiraz festivali düzenlendi
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 2. Kiraz Festivali düzenlendi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 2. Kiraz Festivali düzenlendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şehitkamil Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliğince Aktoprak Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde, katılımcılara kurulan çadırlarda yeni mahsul kiraz ikram edildi.
Halk oyunları gösterisi ile devam eden festival, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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