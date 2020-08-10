Gaziantep'te kiracı, tartıştığı ev sahibi ve oğlunu silahla yaraladı Gaziantep'te bir kişi, aynı binada oturduğu ev sahibi ve oğlunu silahla yaraladı.

Gaziantep'te bir kişi, aynı binada oturduğu ev sahibi ve oğlunu silahla yaraladı. İddiaya göre, Orcay Ö, oğlu Mehmet Ö. ile aynı apartmanda oturan kiracısı Erkan Ö'yü ziyaret ederek, evi boşaltmasını talep etti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kiracı Erkan Ö, tabancayla ev sahibi ile oğlunu yaralayıp kaçtı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan Erkan Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA