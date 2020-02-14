Gaziantep'te kimya fabrikasında yangın (1)
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Gaziantep'te kimya fabrikasında yangın (1)

GAZİANTEP'te bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

14.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:06
Gaziantep'te kimya fabrikasında yangın (1)

GAZİANTEP'te bir kimya fabrikasında yangın çıktı. ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Küsget Sanayi Sitesi'nde bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevleri görenler itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevredeki fabrikalara ve işyerlerine sıçramaması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ


Kaynak: DHA
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