GAZİANTEP'TE KIBRIS GAZİLERİ'NE MADALYA VE BERATLARI VERİLDİ

GAZİANTEP'te Kıbrıs Barış Harekatına katılan 31 gaziye madalya ve beratları törenle verildi.

Şehitkamil Kültür Merkezinde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan, Gaziantep Büyükşehir Başkan vekili Osman Toprak, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, kurum müdürleri ve Kıbrıs Gazileri ile aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından konuşan Erhan Özkan, Kıbrıs Harekatı'nın Kıbrıs halkı tarafından büyük destek gördüğünü söyleyerek, 'Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyetinin yapmış olduğu harekatların içerisinde en çok halk desteğini görmüş olan harekattır. Bu harekatta siz değerli gazilerimiz ve şu anda aramızda olmayan şehitlerimiz üstün başarılar göstererek Kıbrıs Türk toplumuna kendi başlarına elde edemeyecekleri çok önemli bir şey hediye ettinizö dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Kıbrıs Gazilerini Türkiye'nin iç güvenliğini sağlarken gazi olan askerlerden ayrı tutmadıklarını belirtti.

Vali Gül, millet ve devlet olarak gazilere minnettar olduklarını söyleyerek, öKıbrıs Gazileri tıpkı diğer gazilerimiz gibi şehit olmak için bu mücadeleye atılan ve şehitliğin nasip olmadığı insanlardır. Bundan dolayı Kıbrıs Gazilerimizi iç güvenlik te gazi olan vatandaşlarımızdan farklı tutmuyoruz. 20 yaşında Kıbrıs Harekatına katılan ve sizler kendi soydaşlarımızı gördükleri zulümden kurtarmak için gönüllü askerlerimizdiniz. Bu nedenle her birinize millet olarak ve devlet olarak minnettarızö diye konuştu.

Tören, gazilere madalyaları ve beratlarının, takdim edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: DHA