Gaziantep'te'ki Engelsiz Yaşam Merkezi elektriğini güneş enerjisinden alacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Engelsiz Yaşam Merkezi elektriğini çatıya kurulan güneş enerjisinden alacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş birliği Kurumu'nun (GIZ) Ortak Kalkınma Projesi çerçevesinde Engelsiz Yaşam Merkezi'nin çatısına 168 kilovat saat kapasiteli güneş enerjisi panelleri yerleştirildi.

Panellerin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, proje sayesinde merkezin elektrik ihtiyacının tamamı karşılanacağını söyledi.

Kenti engelli dostu haline getirdiklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Almanya bu çalışmada bizim müttefikimiz. Ekonomiyi ekolojiye dönüştürmek için buradayız. Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeyiz. Engelsiz Yaşam merkezi adıyla çok kurum gördük. En güzelini ve en örnek olunasını bir inşa etmeliyiz dedik. Kamuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın onayını alan ilk yer Engelsiz Yaşam Merkezi oldu. O yüzden bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

GIZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail ise yenilenebilir enerjinin insanlığın geleceği olduğunu ifade etti.

Yapılan çalışmanın sonucunu görmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Esmail, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le birçok kez çalışma fırsatı bulduk. Kendisi yenilenebilir enerji çatısı altında birçok projenin de yerel anlamda öncülüğünü yapıyor. Gaziantep halkı, Şahin'in yerel çapta örnek niteliği taşıyan bu çalışmalarına doğrudan tanık olduğu için çok şanslı." dedi.

GIZ REMI Projesi Direktörü Melanie Vieker da söz konusu merkez için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Güneş enerjisinin faydasından bahseden Vieker, "Her ay yüklü bir elektrik faturasını ödemek yerine bu projeden elde edilen tasarruf miktarı engelli bireylerin aktiviteleri için harcanabilir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne de bu konudaki hassasiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere Gaziantep yeşil şehir ilan edildi. Bu projede Gaziantep'in çevresel projeleri adı altında yeşil şehir unvanına güç katacaktır. Kurulan güneş enerjisinin elektrik tüketiminde sağlayacağı tasarruf, engelli bireylerin aktivitelerine, eğitimlerine ve tedavilerine harcanabilir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri engelli bireylerle açılış kurdelesini kesti.