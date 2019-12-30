Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

30.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:28
Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.


Yapılan denetimlerde Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesince " uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama " suçundan hakkında altı yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan R.G. isimli şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.


Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G. mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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