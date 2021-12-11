Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.B'yi yakaladı.
M.E.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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