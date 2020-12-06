Gaziantep'te kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Gaziantep'te kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

06.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:26
Gaziantep'te kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan ve kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan ve kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi olan, "uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak" gibi suçlardan aranan ve kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.

Ekipler, Vatan Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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