Gaziantep'te kereste fabrikasında yangın

Gaziantep'te kereste fabrikasında yangın

Gaziantep'te kereste fabrikasında yangın(Tür: Yurt)

Gaziantep'te kereste fabrikasında yangın
(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA
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