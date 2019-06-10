Gaziantep'te kereste fabrikasında yangın
Gaziantep'te kereste fabrikasında yangın(Tür: Yurt)
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
İki grup arasındaki laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışmada açılan ateş sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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