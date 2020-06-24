Gaziantep'te kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ iş birliğinde yürütülen "Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında merkez Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca sırasıyla hak sahipliği, saha çalışmaları ve mevcut durum analizleri tamamlanarak 800 yapının sahipleriyle yüz yüze görüşüldü.

Ardından anlaşmaya varılan vatandaşlara "gönüllü kentsel dönüşüm ilkesi" doğrultusunda kamulaştırma bedeli başta olmak üzere Taşlıca Mahallesi Kızılbağ-Kelpbağ'ı mevkiinde A-2 yapılaşma koşullu planlı müstakil konut arsaları seçenekleri sunuldu.

Bugüne kadar 250 yapının yıkımı son bulurken 50 yapının yıkım tahliye süreci ise devam ediyor.

Kaynak: AA