Gaziantep'te kente giriş-çıkışlar kontrol altına alındı
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İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te kente giriş-çıkışlar kontrol altına alındı

Gaziantep'te kente giriş-çıkışlar kontrol altına alındıGAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, gece yarısından itibaren şehre araç giriş- çıkışı yasaklanırken, yoldayken yasağa takılan vatandaşlar, "İzin almak için geri döneceğiz.

04.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:13
Gaziantep'te kente giriş-çıkışlar kontrol altına alındı

Gaziantep'te kente giriş-çıkışlar kontrol altına alındı

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, gece yarısından itibaren şehre araç giriş- çıkışı yasaklanırken, yoldayken yasağa takılan vatandaşlar, "İzin almak için geri döneceğiz. Uygulamaların yapılmasını destekliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Gaziantep'te polis ekipleri, gece yarısından itibaren kente giriş- çıkış yapılan karayolunda oluşturdukları uygulama noktalarında araç trafiğine izin vermedi. İkameti Gaziantep olan vatandaşların ateş ölçümünü yaparak, kente girişine izin veren güvenlik güçleri, şehirlerarası seyahat eden vatandaşlara İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini hatırlatarak geri gönderdi.

Genelgeden haberi olmayan yolcular, izin almak için geri döneceklerini ifade ederek, uygulamaları desteklediklerini söyledi.

Gaziantep'te kente giriş-çıkışlar kontrol altına alındı

Kaynak: DHA

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Gaziantep'te kente giriş-çıkışlar kontrol altına alındı
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