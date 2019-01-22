Gaziantep'te "Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi" İçin Protokol İmzalandı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi arasında 2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde kentte inşaat ve ekonomi alanındaki gelişmelerin tartışılacağı "Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi" için protokol imzalandı.

GTO'da düzenlenen imza töreni, GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Mimarlar Odası Şube Başkanı Hasan Özgür Girişken'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Protokol töreninde konuşan GTO Başkanı Yıldırım, şehirle ilgili söylenecek her sözde oda olarak var olacaklarını ifade ederek, "Şehirle ilgili her türlü sorunda, mimari ve yapı sorunlarında söz sahibi olan Mimarlar Odası ile birlikte bu kongreyi düzenleyeceğiz. Bu açıdan Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi'nin düzenlenmesi büyük bir önem taşıyor. Amacımız şehir ve inşaatla ilgili bilinçli bir sempozyumun düzenlenmesidir." dedi.

Özgür Girişken ise "İnşaat sektörüyle ilgili tartışmaların yapıcı bir hale gelmesi ve bilimsel bir program desteklenmesi için bu kongrenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Kalıcı bazı çıktılar elde edebileceğimizi değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA