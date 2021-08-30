GAZİANTEP - Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
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GAZİANTEP - Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Kentte yaşayan bir vatandaş, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve döviz isteyen dolandırıcıyı polise bildirdi.

İhbarı değerlendiren ve ihbarcının evinde gerekli önlem alan polis, ziynet eşyayı ve dövizi vatandaştan aldığı sırada dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan zanlının polis ekiplerince suçüstü yakalanması güvenlik kameraları kayıtlarına yansıdı. Zanlının apartmana girerek, daha önce görüştüğü vatandaşın dairesinin önünü geldiği görülen kayıtlarda, kapının arkasında gizlenen polis ekiplerinin, ziynet eşyayı ve dövizi aldığı sırada zanlıyı etkisiz hale getirmesi yer aldı.

GAZİANTEP - Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
GAZİANTEP - Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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GAZİANTEP - Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Haberler
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