Gaziantep'te kendini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı Gaziantep'te, kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te, kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenlik ekiplerince Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bir kişinin, polis rozeti, telsiz ve kelepçe göstererek kendisini polis olarak tanıttığı tespit edildi. Ekiplerin inceleme ve sorgulama işlemlerinin ardından kişinin polis olmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaynak: AA