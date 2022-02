GAZİANTEP'TE 'KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKİL MERKEZİ' AÇILDI

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Özel Medical Park Hastanesi'nde 11 yatak kapasitesine sahip olan Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi hizmete açıldı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba'nın desteği ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki'nin öncülüğünde hizmete açılan Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi, ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak en üst düzeyde hasta güvenliği ve hijyenik koşullar esas alınarak oluşturulmasının yanı sıra bölgede özel hastaneler arasında ilk merkez olarak bilinmektedir.

Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki, açılış yapılan merkezin 11 yatak kapasitesine sahip olduğunu, her odanın kişiye özel olarak hazırlandığını aktardı. Hijyenik kurallara azami özen gösterilen merkezde, her odaya iki ayrı kapıdan geçilerek giriş sağlandığını ifade ederek şöyle dedi

'Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Merkezi'miz halkımızın talepleri nedeniyle hizmete açılmıştır. Bu hizmeti halkımıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Merkezimiz, 11 yatak kapasitesine sahip olup, her oda kişiye özel olarak hazırlanmıştır. Hijyenik kurallara azami özen gösterdiğimiz merkezimizde, her odaya iki ayrı kapıdan geçilerek giriş sağlanmaktadır. Merkezimizin ısıtma ve soğutma sistemleri hepa filtreli klima sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Her odada sıcaklık kontrolü oda içerisindeki kontrol ekranından yapılmaktadır. Medical Park Gaziantep Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi'nde kişiye özel odalarımızda, oda havası günlük olarak en az 12 defa olmak üzere tamamen temizlenmektedir. Pozitif basınçlı odalar ihtiyaç durumunda negatif basınçlı hale getirilebilmektedir. Merkezimizdeki 2 hasta odası gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilme özelliğine sahiptir. Merkezimize çalışanların ve ziyaretçilerin üst düzey önlemlerle giriş ve çıkışları kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir. 7 gün 24 saat hizmet veren merkezimizde, kemik iliği nakli konusunda eğitim almış, alanında uzman sertifikalı hemşire ve yardımcı sağlık personelleri görev yapmaktadır. Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi'miz düzenli olarak en üst düzeyde hijyenik koşullar sağlanmak üzere dezenfekte edilmektedir. Hava kalitesi belli aralıklarla test edilmekte ve partikül sayımı yapılarak hepa filtreli klima sisteminin etkinliği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Doğu ve Güneydoğu bölgesi dahil olmak üzere Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi'miz ile tüm halkımızın hizmetindeyiz.??