GAZİANTEP - Kelle ütücülüğünde yoğun mesai
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GAZİANTEP - Kelle ütücülüğünde yoğun mesai

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde demirciler, demir dövdükleri ocaklarını Kurban Bayramı'nda kelle ütülemek için yaktı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde demirciler, demir dövdükleri ocaklarını Kurban Bayramı'nda kelle ütülemek için yaktı.

Demirci ustası, Abidin Minici, kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derideki tüylerin ütülmesi işini 6 işçiyle birlikte çalışıyor.

Minici, kelle temizleme işleminin oksijen tüpü ve pürmüz ile yapıldığı belirterek, kellelerin boynuzlarının kırılıp işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Kellenin tanesini 25 liradan ütülediklerini aktaran Minici, "Kurbanlarını kesen vatandaşlar kurbanlarının kellelerini ütecek zamanları veya yerleri olmadığı için bize getiriyor. Bayramın ilk günleri bu işi yapıyoruz. Sonrasında demirciliğe devam ediyoruz." dedi.

Minici, her bir kellenin temizlenmesi işleminin 5-6 dakika sürdüğünü ekledi.

GAZİANTEP - Kelle ütücülüğünde yoğun mesai
GAZİANTEP - Kelle ütücülüğünde yoğun mesai
GAZİANTEP - Kelle ütücülüğünde yoğun mesai
GAZİANTEP - Kelle ütücülüğünde yoğun mesai
GAZİANTEP - Kelle ütücülüğünde yoğun mesai
GAZİANTEP - Kelle ütücülüğünde yoğun mesai
GAZİANTEP - Kelle ütücülüğünde yoğun mesai
GAZİANTEP - Kelle ütücülüğünde yoğun mesai

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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